Sporting Cristal: ‘Chemo’ del Solar es apoyado por directiva y echaría a 'vacas sagradas' [VIDEO]

La hora de los cambios, de asumir medidas drásticas, aunque las mismas afecten a nombres ilustres. Trascendió que la noche del martes, 24 horas después de perder 2-0 ante Deportivo Cantolao, los dirigentes de Sporting Cristal decidieron reunirse en una cafetería de la cuadra 4 del jirón Pardo y Aliaga en San Isidro. Tema a tratar: la preocupante crisis que vive el equipo. El debate se centró en despedir a ‘Chemo’ del Solar o darle respaldo.



Las opiniones estaban divididas, como la lista de pedidos al mozo: café, agua mineral y gaseosa. Algunos pedían que no siga más ‘Chemo’ del Solar. Otros insistían que no se corte el proceso. No se ponían de acuerdo hasta que de pronto una voz pidió que se analice con menos apasionamiento y se vea cuál era el origen del problema en Sporting Cristal.



Entonces, se charló y se llegó a una conclusión: es el momento de hacer una reingeniería dentro del plantel y entrenador será el encargado de ejecutar la medida. En pocas palabras: “Que bote a las ‘vacas sagradas’ que lo apoyan al cien por ciento”. Se supo que Carlos Lobatón y Josepmir Ballón, al parecer, no tienen sintonía ni afinidad con el conductor, exgerente y empresario. Por ahora, el mango de la sartén la tiene ‘Chemo’ del Solar.

Sporting Cristal 0-2 Cantolao: Goles y resumen

