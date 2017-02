Sporting Cristal: ¿Por qué se fue 'Chemo' Del Solar antes que termine el partido? [VIDEO]

'Chemo' Del Solar, técnico de Sporting Cristal, no pudo ocultar su molestia con el accionar de su equipo y abandonó las tribunas del Alberto Gallardo para irse a los vestuarios, en el duelo ante Unión Comercio por la primera fecha del Torneo de Verano.



Faltaba poco para que culmine el partido entre Sporting Cristal y Unión Comercio. 'Chemo' Del Solar, que cumplía su fecha de suspensión, no quiso ver el final del partido y se marchó.



Pese al 70% de posición de balón que tenía Sporting Cristal, los del Rímac no tuvieron un gran partido. Del juego, poco, y de la elaboración, mucho por mejorar. 'Chemo' Del Solar tendrá una dura semana para corregir errores y mejorar en la siguiente fecha.



No es la primera vez que 'Chemo' Del Solar reacciona de esta manera con un equipo. Anteriormente ya lo hizo cuando dirigió a la San Martín y Universitario de Deportes.