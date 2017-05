Sporting Cristal: Francisco Lombardi sale al frente y defiende proyecto de directiva

Francisco Lombardi puso los paños fríos a la mala situación futbolística que atraviesa Sporting Cristal. El presidente de la Comisión de Fútbol del cuadro rimense aseguró que la directiva merece mayor elogio por lo hecho en el torneo local.



"Mucho nos hemos equivocado. Tanto nos equivocamos que hemos salido campeones 3 veces en los últimos 5 años", señaló Francisco Lombardi al programa "Fútbol como cancha" de RPP Noticias, que conducen Daniel Peredo, Eddie Fleischman y Pierre Manrique.



Asimismo, el directivo se refirió a la participación de Sporting Cristal en la Copa Libertadores. "El nivel internacional es un tema complicado para el fútbol peruano. No hemos encontrado la fórmula para resolverlo, pero la dirigencia de Cristal yo creo que merece menos desaprobación porque es un club que se maneja bien en términos futbolísticos y creo que merece un poco más de elogio".



Sobre la venta del club Sporting Cristal: "En el tema de la venta, Backus ha sacado un comunicado y sé que dice que no hay un tema avanzado en ese aspecto. Nosotros en Cristal como directivos no tenemos información porque es un tema que en teoría maneja la cervecería", finalizó.