Sporting Cristal: Estas groserías dijo Carlos Lobatón a la prensa peruana [VIDEO]

El capitán de Sporting Cristal, Carlos Lobatón perdió las buenas costumbres, los modales, la educación y quedó muy lejos de mostrar la serenidad propia para ser el líder del cuadro cervecero. El veterano jugador descargó un lenguaje carente de respeto para defender la situación interna del club que quedó eliminado de la Copa Libertadores y del Torneo de Verano.



Carlos Lobatón, de 37 años, intentó expresar la incomodidad con todos lo que arrastra los malos resultados. "Estamos cansados de tantas cosas falsas. Eso ya pasa el límite. Es mucha huevo..., mucha mariconada que inventen que el grupo está peleado y dividido. El camarín está golpeado. A nosotros no nos gusta perder. Somos un club grande. Lamentablemente no se dieron los resultados", sostuvo el capitán de Sporting Cristal en conferencia de prensa.



"No se qué están esperando; que no hablemos, que no digamos nada... que ustedes no tengan noticias de nosotros... así que por favor les pido que no inventen y que den noticias buenas, o sea reales", añadió



El volante de Sporting Cristal, que fue testigo de como Mauricio Viana ofendió a Renzo Garcés y luego lo hizo el propio técnico José Del Solar, y como Edinson Chávez sufrió la agresión verbal de Diego Ifrán tras ser expulsado; aseguró que la prensa genera violencia por informar estos 'cortocircuitos' en el equipo.



"No te voy a decir el nombre (del jugador), pero afuera se paran unos hinchas a gritarle a uno, porque había gritado a un compañero dentro de la cancha. ¿Qué pasa si el chico le tira una piedra al carro del jugador y le salen cortando la cara? ¿Quién genero eso? El que puso la noticia, a eso me refiero con generar violencia.", agregó Carlos Lobatón sin reflexionar que situación se vio en la televisión y a señal abierta.