Sporting Cristal: Hinchas insultaron a Chemo y jugadores en aeropuerto [VIDEO] 

Sporting Cristal vive los peores momentos de la temperada. El cuadro rimense que tiene cada vez menos chances en el Torneo de Verano, ayer sufrió la eliminación de la Copa Libertadores y de la peor manera (5-1) ante The Strongest una vergüenza que los hinchas no le perdonaron a Chemo del Solar, ni al resto del equipo.



La llegada de Sporting Cristal estaba programada para el mediodía y los hinchas aguardaron pacientes la salida del equipo para emprenderla primero contra los jugadores uruguayos Jorge Cazulo y Gabriel Costas, "Pónganle huevos uruguayos de m...". Luego la tomarían contra Chemo Del Solar.



Cuando apareció el entrenador de Sporting Cristal los insultos subieron de tono y hasta una hincha le recriminó el dolor que sintió la noche de ayer al ver humillado al equipo de sus amores. Pero Chemo Del Solar se mantuvo imperturbable.



Algunos jugadores más jóvenes intentaron reaccionar ala cantidad de insultos que les llovía , pero la seguridad tuvo que intervenir para que la violencia no tuviera respuesta dentro del plantel de jugadores.