Sporting Cristal: Joel Sánchez perdió clara ocasión de gol y así reaccionó 'Chemo' Del Solar [VIDEO]

Para no creerlo. Joel Sánchez tuvo en sus pies el empate para Sporting Cristal sobre Santa Fe de Colombia por el grupo 2 de la Copa Libertadores. En el video de arriba puedes ver la reacción del técnico rimense 'Chemo' Del Solar con la ocasión perdida.



Esto pasó en el minuto 23 de la primera parte, cuando Sporting Cristal perdía 1-0 ante Santa Fe con un golazo de Arango previo error en salida de Jorge Cazulo. ¿Joel Sánchez se puso nervioso en el área de los colombianos?



Tras una serie de rebotes del portero de Santa Fe, Joel Sánchez encontró una pelota sin marca y no pudo anotar. El futbolista no pudo colocar la pelota a un costado y solo la tiró por encima del portero.



Tras esto, todo el banco de suplentes de Sporting Cristal lamentó esta acción de Joel Sánchez. Pero fue 'Chemo' Del Solar quien llevó sus manos a la cara como no creyendo lo que había visto.