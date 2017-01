Sporting Cristal, pone su futuro en sus manos. Mauricio Viana, el nuevo arquero del cuadro cervecero para el Descentralizado 2017 llegó por la noche a Lima y no ocultó su emoción por empezar ya la pretemporada bajo las órdenes de Chemo del Solar.



El nuevo golero de Sporting Cristal demostró además que ya esta empapado de la historia de club. “Llego a un club que nació campeón. Vengo a un club grande y a lograr la estrella 19. Vengo a atajar todo lo que venga y a transmitir seguridad, a ordenar mi defensa"



El nuevo engreído de Sporting Cristal en las redes sociales aseguró que demostrará rápidamente su personalidad "Mi carácter lo iré mostrando en los primeros días. Espero Dios me acompañe par ser un buen guardián. Lo que me pareció genial fue la amistad de los fanáticos por las redes sociales”, dijo el Mauricio Viana.



Asimismo, el chileno que también tiene la nacionalidad brasileña celebró ser dirigido por Chemo del Solar. " Es un viejo conocido en el fútbol chileno, espero ganarme su confianza. Se que aquí Diego Penny hizo un buen campeonato y eso es respetable. El hecho de haber campeonado el año pasado, la valla está bastante alta”, agregó Mauricio Viana.