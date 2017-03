Sporting Cristal: Narradores de Fox Sports le dijeron 'Pirlo' a Lobatón por este pase [VIDEO]

No, no es broma. Los comentaristas de la cadena televisiva Fox Sports calificaron de 'Pirlo' a Carlos Lobatón en una jugada con Sporting Cristal frente a Santos por la Copa Libertadores. ¿Fue para tanto?



Todo pasó en el minuto 23 del primer tiempo, cuando Sporting Cristal ganaba 1-0 a Santos en el Estadio Nacional con gol de Jorge Cazulo. Los periodistas de Fox Sports quedaron maravillados con un pase de Carlos Lobatón.



El veterano jugador de Sporting Cristal realizó un lanzamiento cruzado para su compañero Gabriel Costa y llamó la atención de los hombres de prensa. "Fantástico, a lo Pirlo", dijeron durante la transmisión en vivo.



Lo cierto es que este apelativo ya es conocido por los hinchas nacionales desde hace algún tiempo. ¿Por qué? Según dicen, las características de Lobatón son similares a las de Andre Pirlo, ex jugador de Milán y la selección italiana.