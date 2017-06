Sporting Cristal: La sanción que recibirían Viana y Garcés por no cumplir reglamento de doping

Sporting Cristal sigue de malas. En la anterior fecha del Torneo Apertura no solo perdieron 1-0 ante Real Garcilaso en el Cusco , sino también a 2 de sus jugadores (Viana y Garcés) por no cumplir reglamento de doping. ¿Cuál sería la sanción que recibirían? Entérate en esta nota.



Como se sabe, el portero y defensa de Sporting Cristal, Mauricio Viana y Renzo Garcés respectivamente, salieron sorteados para el control antidoping que debe realizarse ni bien culmine el partido (con Real Garcilaso). Sin embargo, ambos jugadores no cumplieron lo establecido.



Mauricio Viana y Renzo Gacés primero se fueron a los vestuarios y luego entregaron su muestra de orina, algo que está prohibido según el reglamento. Entonces, ¿qué sanción podrían recibir ambos jugadores? Revisemos.



"En caso de que un jugador sorteado y notificado, no acuda directamente de la cancha a la Sala de Control de Dopaje se le sancionará con una inhabilitación para participar en 4 fechas del campeonato nacional. Sin que quede exento de una sanción adicional por parte de la CONAD [Comisión Nacional Antidopaje de Perú", se lee en el reglamento de doping.



Es decir, Mauricio Viana y Renzo Garcés estarán fuera de las canchas por 1 mes con Sporting Cristal y obviamente no jugarán este domingo ante Alianza Lima en el Estadio Nacional.