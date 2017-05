Sporting Cristal: No vas a creer lo que falló Gabriel Costa en la Copa Libertadores [VIDEO]

Gabriel Costa no podrá dormir al recordar la clara ocasión de gol que falló con Sporting Cristal en el duelo frente a The Strongest por el Grupo 2 de la Copa Libertadores, que se jugó en el Hernando Siles de La Paz.



Todo pasó en apenas 7 minutos de iniciado el encuentro entre Sporting Cristal y The Strongest. El portero celeste, Mauricio Viana, sacó rápido para Irven Ávila y arrancó una gran contra por el sector derecho del campo.



El delantero se sacó a un defensa de The Strongest y metió una genial bola para los pies de Gabriel Costa, que rompió la línea del 'offside' y tuvo el arco a disposición.



Gabriel Costa tuvo todo el tiempo del mundo para vencer al portero de The Strongest, pero quiso hacer la más difícil: un autopase que, en la altura, se va larga.