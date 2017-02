Sporting Cristal goleó 3-0 a San Martín: Rolando Blackburn estuvo en la tribuna [VIDEO]  

Sporting Cristal hilvanó su segundo triunfo consecutivo en el Torneo de Verano y lo hizo con una goleada en casa 3-0 ante la San Martín, pero lo hizo ante un espectador especial: su nuevo delantero, el panameño Rolando Blackburn.



El flamante 'Nueve' de Sporting Cristal, llegó la noche del sábado a Perú y no dudó dos veces en estar presente desde temprano en el estadio 'Alberto Gallardo' para poder ver de cerca cómo es el accionar de sus compañeros en el cuadro cervecero.



El atacante de Sporting Cristal no ocultó la emoción a su llegada. "Estoy contento. Quiero darle las gracias a Dios por esta linda oportunidad que se me presenta. La vamos aprovechar al máximo. Cristal es un excelente equipo", dijo Rolando Blacburn, quien vestirá la casaquilla '14'.



Rolando Blacburn fue la sensación hoy en la tribuna de occidente donde aprovechó una de las cabinas que utiliza el cuerpo técnico de José del Solar para grabar los partidos y desde allí observó el triunfo de Sporting Cristal. Lo que no pudo evitar fue el asedio de los hinchas quienes reconocieron al 'Toro' quien accedió a tomarse fotografías y firmar algunos autógrafos.



Rolando Blackburn llegó la noche del Sábado y usará la casaquilla 14 Rolando Blackburn llegó la noche del Sábado y usará la casaquilla 14

El 'Toro' Rolando Blackburn fue cedido seis meses a préstamo al Sporting Cristal, por el Saprissa de Costa Rica, con la posibilidad de ampliar dicho acuerdo entre ambos clubes.