Sporting Cristal vs Cantolao: EN VIVO EN DIRECTO: Celestes y chalacos se ven las caras este sábado en el Estadio Miguel Grau del Callao por la fecha 11 del Torneo Apertura. El partido arrancará a las 8:00 p.m. por la señal de Gol Perú. ¡Aquí podrás seguir todas las incidencias! MINUTO a MINUTO y videos de los goles.



Sporting Cristal tiene que ganar sí o sí a Cantolao si no quiere perder sus chances de quedarse con el Torneo Apertura a falta de 5 fechas para su culminación. ¿El equipo de Pablo Zegarra podrá vencer a los chalacos? No te pierdas este gran duelo.



Sporting Cristal tendrá que olvidar rápidamente su derrota ante Alianza Lima del último miércoles 1-0 en el Estadio Nacional, donde los blanquiazules lograron la punta del Torneo Apertura. Ojo que los celestes no podrán con su capitán Carlos Lobatón (expulsión).



En el Callao, Sporting Cristal tendrá a un rival que no ha podido ganar en el año. Los bajopontinos cayeron en dos oportunidades ante Cantolao (4-1 en Gallardo y 2-0 en el Miguel Grau).



Cantolao, por su parte, vive otro presente. Los de Carlos Silvestri están últimos en la tabla de posiciones del Torneo Apertura con apenas 6 puntos. ¿Levantarán ante Sporting Cristal? Todo puede pasar en el Miguel Grau del Callao.

📷Postales del último entrenamiento del #SportingCristal previo a su duelo ante Cantolao, este sábado en el Callao ⚽. pic.twitter.com/kBxyo8OoST — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 21 de julio de 2017