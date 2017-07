Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan Torneo Apertura

Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro celeste visita este sábado a Alianza Atlético por la fecha 13 del Torneo Apertura en el Estadio Melanio Coloma de Sullana. El partido arrancará a las 3:00 p.m. por la señal del gol Perú. ¡Aquí podrás seguir todas las incidencias!



Sporting Cristal tendrá que ganar fuera de casa ante Alianza Atlético si quiere mantener sus chances por el título del Torneo Apertura. Todo esto a falta de 3 fechas para que termine el segundo certamen nacional. No te pierdas este gran duelo.



Sporting Cristal viene de un agónico empate 1-1 ante Universitario del último miércoles. El cuadro bajopontino encontró la igualdad en el último minuto gracias a un gol del panameño Rolando Blackburn.



El mediocampista Horacio Calcaterra fue convocado para este duelo frente a Alianza Atlético luego de varias fechas ausente por lesión. Carlos Lobatón y Diego Ifrán no viajaron con el equipo. El que sí regresa es Ray Sandoval tras suspensión.



Alianza Atlético, por su parte, llega a este partido tras un derrota ante Ayacucho FC en condición de visita. Los piuranos no querrán decepcionar a su gente y saldrán con todo desde el minuto inicial en el Estadio Melanio Coloma.