Sporting Cristal vs. Alianza Atlético: EN VIVO EN DIRECTO. Churres y celestes juegan este domingo (4:00 p.m. / Gol Perú) en el Estadio Sesquicentenario de Sechura por la fecha 2 del Torneo de Verano del Descentralizado 2017.



Alianza Atlético llega de la mejor forma a este encuentro por el Torneo de Verano. Los de Sullana vencieron en el Callao a la Universidad San Martín por 1-0 con gol de su refuerzo colombiano Jonathan Palacios.



Sporting Cristal, por su parte, no arrancó de la mejor forma el campeonato. En la primer fecha , el equipo de 'Chemo' Del Solar no pasó del empate 0-0 ante Unión Comercio en el Alberto Gallardo.



"Confiamos en hacer un buen papel en este torneo y empezar a ganar. Sabemos que se nos viene un partido durísimo, no solo por el rival que viene de ganar y está entonado, sino por el clima que castiga duro. Es 'matador' jugar bajo ese clima y a esa hora pero hicimos una pretemporada acorde a las exigencias", dijo el lateral de Sporting Cristal Jair Céspedes en la previa.