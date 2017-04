Sporting Cristal vs Alianza Atlético: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por el Torneo de Verano

Sporting Cristal vs Alianza Atlético: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro celeste recibe esta tarde a Alianza Atlético en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 9 del Torneo de Verano. (1:15 p.m. / Gol Perú).



Si bien Sporting Cristal convocó a lo mejor de su plantilla para este duelo frente a Alianza Atlético por el Torneo de Verano, 'Chemo' Del Solar podría no alinear desde el arranque a sus referentes pensando en la Copa Libertadores de la próxima semana.



Sporting Cristal juega este martes ante The Strongest por la jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El partido va desde las 7:45 p.m. en el Estadio Nacional de Lima.



Sporting Cristal viene de ganar el último fin semana a Sport Rosario en condición de local 1-0 con gol del argentino Cristian Ortíz. Alianza Atlético, por su parte, no logra el triunfo hace tres partidos.



🏆 Torneo de Verano

⚽️ Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

📆 Viernes 14 de abril

⌚ 1:15 P.M.

⛳ Estadio Alberto Gallardo pic.twitter.com/xzjPJ8ZXwQ — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 13 de abril de 2017