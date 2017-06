Sporting Cristal vs Alianza Lima: ONAGI suspendió partido en el Gallardo por esta razón

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, que se iba a jugar este domingo a las 3:30 p.m. en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 5 del Torneo Apertura, fue suspendido. ¿Se reprogramará en otro estadio?



A través de sus redes sociales, la Asociación de Fútbol Profesional (ADFP) comunicó que el Sporting Cristal vs Alianza Lima no se jugará este domingo por falta de garantías. Al parecer, una construcción cerca al recinto deportivo habría sido el motivo para que la ONAGI tome dicha medida.



Como se sabe, este partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se iba a jugar con hinchas de ambos equipos, por lo que se teme que puedan enfrentarse con los objetos que hay en la obra mencionada.



De momento se desconoce si el Sporting Cristal vs Alianza Lima pasará al Estadio Nacional o si se reprogramará el partido para otra fecha. Lo cierto es que no es la primera vez que se toman estas medidas con este tipo de duelos del fútbol peruano.