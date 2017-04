Sporting Cristal vs Ayacucho: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Chocan por el Torneo de Verano

Sporting Cristal vs Ayacucho: EN VIVO EN DIRECTO. Los celestes visitan este domingo a Ayacucho en el Estadio Cuidad de Cumaná por la fecha 11 del Torneo de Verano. El equipo de 'Chemo' Del Solar espera limpiarse la cara tras los malos resultados en el torneo doméstico (última derrota ante San Martín) y Copa Libertadores (empate de local 0-0 ante The Strongest). (11:00 a.m. / Gol Perú).

En la primera ronda del Torneo de Verano, Sporting Cristal derrotó a Ayacucho 1-0 con gol del argentino Cristian Ortíz. ¿Y cómo les fue cuando jugaron en Cuidad de Cumaná? Pasó en 2016, celestes y ayacuchanos igualaron 1-1. ¿La historia podrá ser distinta este domingo? Habrá que esperar el partido.



"Estamos tratando de olvidar lo que pasó ante San Martín y pensar en el partido ante Ayacucho donde los tres puntos deben ser nuestros", afirmó el lateral de Sporting Cristal Edinson Chávez a radio "Ovación".



Jugar en la altura de Ayacucho le servirá a Sporting Cristal como "prueba" para su siguiente partido de Copa Libertadores ante The Strongest. El partido está programado para el próximo jueves 4 de mayo en el Hernando Siles de La Paz desde la 5:30 de la tarde (hora peruana).



"No hemos tenido la efectividad que tuvimos a comienzos de año. Eso inquieta a todo el entorno, sabemos que la idea hay que respetarla, perseguirla y buscarla siempre. Cunado llegue eso, todo será mejor", analizó Jorge Cazulo