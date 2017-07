Sporting Cristal vs Ayacucho: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por Torneo Apertura

Sporting Cristal vs Ayacucho: EN VIVO EN DIRECTO. Celestes reciben este domingo a los ayacuchanos por la fecha 7 del Torneo Apertura en el Estadio Alberto Gallardo. El partido se jugará a las 11:00 a.m. por la señal del Gol Perú. ¡No te pierdas las incidencias!



Sporting Cristal vs Ayacucho: el choque significará el debut del nuevo DT celeste, Pablo Zegarra, quien reemplazó a 'Chemo' Del Solar. Sin duda, un gran reto para lo que resta de la temporada en el campeonato nacional.



Sporting Cristal no llega bien a este partido. Su derrota en la anterior fecha ante Melgar por 4-1 terminó con la renuncia de 'Chemo' Del Solar. El ex entrenador celeste quedó eliminado de la Copa Libertadores y no logró los Play Offs del Torneo de Verano.



Ayacucho, por su parte, viene de ganar de local 3-1 a Juan Aurich. Los ayacuchanos buscarán prolongar este mal momento de Sporting Cristal en el Torneo Apertura.