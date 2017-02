Sporting Cristal vs. Ayacucho: EN VIVO EN DIRECTO. El conjunto celeste enfrentará a los ayacuchanos esta tarde (1:15 p.m. / Gol Perú) por la cuarta fecha del Torneo de Verano del Descentralizado 2017, en el Estadio Alberto Gallardo. ¿Sporting Cristal podrá seguir con su buena racha cuando choque con Ayacucho?



Sporting Cristal marcha invicto en el Torneo de Verano. En el arranque del campeonato, empató de local 0-0 ante Unión Comercio. Luego goleó de manera consecutiva. Primero humilló de visita 5-0 a Alianza Atlético, y en la pasada fecha ganó 3-0 a la Universidad San Martín.



Ayacucho FC, por su parte, viene de vencer 3-1 a Cantolao luego de caer en las dos primeras fechas del Torneo de Verano. Ante Melgar cayeron por 3-1, y contra Sport Rosario por 1-0.



Sporting Cristal no solo se destaca por su capacidad goleadora, sino también por tener su arco en cero hasta lo que va del Torneo de Verano. El principal responsable de esto es el portero chileno Mauricio Viana. Y ojo que no es el único con este récord, porque también lo tiene Salomón Libman de Sport Rosario.