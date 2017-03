Sporting Cristal vs. Cantolao: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por el Torneo de Verano

Sporting Cristal vs. Cantolao: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro celeste recibirá este sábado (11:00 a.m. / Gol Perú) a Cantolao por la fecha 6 del Torneo de Verano en el Estadio Alberto Gallardo, válido por el Descentralizado 2017.



Sporting Cristal chocará ante Cantolao pensado en los detalles que debe corregir para su debut en la Copa Libertadores del próximo martes 9 de marzo ante Santos de Brasil. Por eso, 'Chemo' Del Solar mandará a sus principales nombres desde el arranque.



Sporting Cristal presentará dos novedades ante Cantolao. El extranjero, y último jale, Rolando Blackburn, recibió su carnet de campo y podría jugar ante los chalacos. Mientras que Horacio Calcaterra, ya como jugador peruano, también podría tener sus primeros minutos en el Torneo de Verano.



Cantolao, por su parte, no llega de la mejor forma al partido frente a Sporting Cristal. Los del Callao no conocen de victorias en el campeonato y a penas suman un punto. En la anterior fecha cayeron de local 1-0 ante Alianza Atlético de Piura.

🏆 Torneo de Verano

⚽️ Sporting Cristal vs. Cantolao

📆 Domingo 05 de Marzo

⌚ 11:00 A.M.

⛳ Estadio Alberto Gallardo pic.twitter.com/pd5CIvms2E — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 4 de marzo de 2017