Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro celeste visita este domingo a las 'águilas' en Cutervo por la fecha 2 del Torneo Apertura. Los de 'Chemo' del Solar van por su segunda victoria consecutiva en el certamen, mientras que el local espera voltear la página tras su eliminación de la Copa Sudamericana.



Sporting Cristal, que dejó atrás su pésima participación en la Copa Libertadores, visita a un herido Comerciantes Unidos, que no pudo ante Boston River de Uruguay y le dijo adiós a la Sudamericana. El partido está programado para las 3:30 p.m. e irá por la señal de Gol Perú.



Sporting Cristal viene de ganar 2-0 a Sport Huancayo en condición de local. Aquel día, los celestes se llevaron el triunfo gracias a goles de sus extranjeros: el argentino Cristian Ortíz y el panameño Rolando Blakburn.



Comerciantes Unidos, que jugó a mitad de semana la Copa Sudamericana, perdió en la primera fecha por goleada. Cayó 5-3 ante Ayacucho FC de vista. ¿Se podrá reivindicar ante Sporting Cristal con su hinchada? No te pierdas el partido de este domingo.



🏆 Torneo Apertura

⚽️ Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

📆 Domingo 4 de junio

⌚ 3:30 P.M.

⛳ Estadio Juan Maldonado Gamarra pic.twitter.com/Bl3qhgY0WK — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 3 de junio de 2017