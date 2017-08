Sporting Cristal vs Juan Aurich: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por Torneo Apertura

Sporting Cristal vs Juan Aurich: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro celeste recibe este domingo al 'ciclón del norte' por la fecha 14 del Torneo Apertura en el Estadio Alberto Gallardo. Este choque arrancará a las 11:00 a.m. por la señal de Gol Perú. ¡No te pierdas las incidencias!



Sporting Cristal ya no tiene opciones para coronarse en el Torneo Apertura, pero igual querrá ganar ante su hinchada este domingo ante Juan Aurich. Los celestes vienen de ganar 3-2 ante Alianza Atlético en condición de visita.



Juan Aurich, por su parte, pasa por un difícil momento en el Torneo Apertura. Los norteños son penúltimos en la tabla de posiciones con apenas 12 puntos. De hecho, no ganan hace 11 fechas. En la anterior jornada empataron 2-2 ante Melgar de local.



Sporting Cristal y Juan Aurich se verán las caras por primera vez en este 2017, pero en la temporada 2016 se enfrentaron en 4 oportunidades: 2 victorias por goleadas de los celestes y 2 empates. ¿El 'Ciclón' dará la sorpresa en esta fecha 14? No te pierdas este duelo.



Sporting Cristal tiene al goleador del campeonato: Irven Ávila con 13 tantos. El 'Cholito' viene en gran nivel y podría se considerado en la próxima convocatoria de Ricardo Gareca para la selección peruana.



El otro jugador rimense que también podría ser llamado a la bicolor es Ray Sandoval, quien lleva anotados 9 goles en el Descentralizado 2017.