Sporting Cristal vs Melgar: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por Torneo Apertura

Sporting Cristal vs Melgar: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro celeste visita este sábado al 'dominó en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa por la fecha 6 del Torneo Apertura. El partido arrancará a las 8 p.m. por la señal de Gol Perú. ¡No te pierdas este partidazo!



Sporting Cristal no jugó en la anterior jornada del Torneo Apertura ante Alianza Lima por falta de garantías, por lo que llega más descansado que Melgar, su rival de este sábado en Arequipa. ¿Quién ganará este duelo? Habrá que esperar este gran choque.



A un día del partido, Sporting Cristal recibió una gran noticia: "La Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol dejó sin efecto la sanción transitoria impuesta a los jugadores celestes, Mauricio Viana y Renzo Garcés, pues en el curso de sus investigaciones y al amparo de nuestros alegatos, concluyó que no existió intención de los mencionados futbolistas de faltar a los procedimientos establecidos para el control antidoping".



Igual, ambos futbolistas no viajaron a Arequipa para el Sporting Cristal vs Melgar por la fecha 6 del Torneo Apertura. El que sí volvió al equipo luego de superar su lesión de Diego Ifrán. ¿Hará dupla en el ataque junto a Irven Ávila? La última palabra la tiene 'Chemo' Del Solar.



Melgar, por su parte, recibirá a Sporting Cristal luego de ganar en la anterior jornada a Ayacucho FC de visita (2-1). Sin duda será un duro enfrentamiento por el Torneo Apertura.

🏆 Torneo Apertura

⚽ FBC Melgar vs. Sporting Cristal

📆 Sábado 24 de junio

⌚ 8:00 P.M.

⛳ Estadio Monumental de la UNSA pic.twitter.com/U5ui2a3g9Y — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 23 de junio de 2017