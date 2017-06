Sporting Cristal vs San Martín: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por Torneo Apertura

Sporting Cristal vs San Martín: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro celeste recibe a los 'santos' en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 3 del Torneo Apertura. Los de 'Chemo' del Solar buscarán levantar cabeza tras su dura derrota en la anterior jornada ante Comerciantes Unidos 4-2.



El Sporting Cristal vs San Martín arrancará a las 3:00 p.m. por la señal de Gol Perú. ¿Aprovecharán los de Santa Anita este difícil momento de los bajopontinos? No te pierdas el encuentro de esta tarde.



Sporting Cristal llega con varias bajas para enfrentar a la San Martín en el Alberto Gallrado. No estarán por lesión: Carlos Lobatón, Diego Ifrán y Rolando Blackburn. A ellos se suma el mediocampista Horacio Calcaterra, quien fue operado y estará fuera de las canchas un par de meses.



Sporting Cristal tendrá al frente a un equipo que no pierde en el Torneo Apertura: San Martín, que ganó 3-2 a Melgar de visita y empató 1-1 ante Ayacucho FC de local.

🏆 Torneo Apertura

⚽️ Sporting Cristal vs. U. San Martín

📆 Sábado 10 de junio

⌚ 3:00 P.M.

⛳ Estadio Alberto Gallardo pic.twitter.com/rjvLfD7HXe — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 9 de junio de 2017