Sporting Cristal vs. Santa Fe: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro celeste visita este jueves a Santa Fe de Colombia por la jornada 2 de la Copa Libertadores. Los cafeteros, dirigidos por Gustavo Costas (ex técnico de Alianza Lima), buscarán su primer triunfo de local luego de caer 2-0 frente a The Strongest en su debut (7:45 p.m / FOX Sports 2).



Sporting Cristal llega a Bogotá después del empate que cedió como local (1-1) ante el brasileño Santos en su primer partido en el torneo.



El equipo colombiano cuenta con un récord en los torneos locales de 22 partidos sin perder, 20 de ellos en la liga y dos en la Superliga.



En el campeonato local, el Santa Fe ha jugado siete partidos de los cuales ha ganado tres y empatado cuatro, y tiene además una de las mejores defensas del campeonato, en el que ha recibido solo un gol.



Sin embargo, el Santa Fe no ha tenido contundencia en el trabajo ofensivo pues solo ha marcado cinco goles, por lo cual los jugadores han hecho mayor énfasis en la práctica de remates directos e indirectos al arco, para intentar sacar un buen resultado frente a los peruanos.



🏆 Conmebol Libertadores Bridgestone

⚽️ Ind. Santa Fe vs. Sporting Cristal

📆 Jueves 16 de marzo

⌚ 7:45 P.M.

⛳ Estadio Nemesio Camacho pic.twitter.com/T0kuFzLYZp — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 15 de marzo de 2017



Para el partido de mañana, el técnico Gustavo Costas espera contar con el argentino Denis Stracqualursi, quien se recupera de un desgarro muscular moderado.



"Voy a esperar a la práctica del miércoles para ver cómo se siente 'Stracqa'. Si lo veo bien, podría ir de titular. Lo cierto es que estará concentrado", afirmó Costas.



El Sporting Cristal, tercero en el grupo 2 con un punto, quiere acabar con una racha de cinco partidos seguidos sin ganar y para ello el técnico José del Solar ha puesto su confianza en el trabajo del delantero panameño Rolando Blackburn, quien destaca en el juego aéreo y en su potente remate, y quien puede sorprender al lado de Gabriel Costa y Joel Sánchez, entre otros.



"Sabemos que tenemos un partido importante en Colombia ante Independiente Santa Fe, por lo que iremos a ganar", manifestó Blackburn antes de su viaje a Bogotá.



Probables alineaciones:



Santa Fe: Leandro Castellanos; Héctor Urrego, William Tesillo, Carlos Henao; Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo, Sebastián Salazar, Leyvin Balanta; Jonatan Gómez, Johan Arango y Ánderson Plata.



Sporting Cristal: Mauricio Viana; Renzo Revoredo, Jorge Cazulo, Luis Abram, Jair Céspedes; Pedro Aquino, Carlos Lobatón, Gabriel Costa, Ray Sandoval; Joel Sánchez y Rolando Blackburn.