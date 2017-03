Sporting Cristal vs. Santos: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs. Santos: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro celeste tratará este jueves de pescar sus primeros puntos de la Copa Libertadores en el partido que le mide al Santos brasileño, que también parte con serias opciones de puntuar a pesar de su irregular inicio de temporada en el campeonato paulista. (7:45 p.m. / Fox Sports 3)



El partido se disputará en el Estadio Nacional de Lima como parte de la primera jornada de la fase de grupos de la Libertadores de 2017, donde peruanos y brasileños quedaron encuadrados en el grupo 2 junto al Independiente Santa Fe colombiano y The Strongest boliviano.



Para Sporting Cristal será su trigésima tercera participación en la Libertadores, la quinta consecutiva, pero lo máximo que pudo lograr hasta ahora fue ser subcampeón en 1997; mientras que los visitantes tendrán su decimotercera aparición en el torneo, cuya copa levantaron tres veces, la última de ellas en 2011.



El objetivo del actual campeón nacional de Perú es mejorar sus actuaciones de los últimos años en el campeonato internacional, ya que desde 2004 no conoce lo que es pasar la fase de grupos.



Además, los celestes deberán despejar las dudas dejadas en su último partido del Torneo de Verano de Perú, cuando el domingo cayó goleado en su estadio por 1-4 frente al modesto Cantolao, lo que supuso su primera derrota en lo que va de año.

🏆 Conmebol Libertadores Bridgestone

⚽️ Sporting Cristal vs. Santos FC (Brasil)

📆 Jueves 9 de marzo

⌚ 7:45 P.M.

⛳ Estadio Nacional pic.twitter.com/EaLTN0JhOm — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 8 de marzo de 2017



El técnico José Guillermo "Chemo" Del Solar pondrá en liza a su mejor equipo, con el chileno Mauricio Viana bajo el arco, el uruguayo Jorge Cazulo en defensa y el veterano centrocampista Carlos Lobatón en la contención, mientras que la creación de juego recaerá en el argentino Cristian Ortiz y el peruano Joel Sánchez.



El Santos tratará de conseguir en Lima un resultado que disipe su trayectoria irregular desde que comenzó la nueva temporada, donde acumula tres victorias, un empate y tres derrotas en el campeonato paulista, lo que de momento le mantiene fuera de los puestos para clasificar a los cuartos de final del torneo.



El 'Peixe' (pez) buscará recomponer su orgullo herido tras perder por 1-0 el derbi del pasado sábado frente al Corinthians, correspondiente a la séptima jornada del campeonato paulista.



El técnico Dorival Júnior podrá contar por primera vez con los centrocampistas Renato y Lucas Lima, y con el delantero Ricardo Oliveira, quienes hasta ahora no habían podido coincidir sobre el terreno de juego a causa de diversas lesiones.



Otra de las novedades en el equipo brasileño puede ser el debut del centrocampista colombiano Vladimir Hernández, quien este miércoles fue finalmente regularizado por el Santos tras meses de litigio entre con su anterior equipo, el Junior de Barranquilla, que exigía garantías bancarias para el pago de su traspaso.



En su anterior aparición en Libertadores, Santos ya sacó un cómodo triunfo de Perú por 1-3, cuando se midió en la norteña ciudad de Chiclayo al Juan Aurich en un partido de la fase de grupos de 2012.



Alineaciones probables:



Sporting Cristal: Mauricio Viana; Renzo Revoredo, Renzo Garcés, Jorge Cazulo, Jair Céspedes; Gabriel Costa, Horacio Calcaterra, Carlos Lobatón, Joel Sánchez; Cristian Ortiz y Diego Ifrán. Entrenador: José Guillermo "Chemo" Del Solar.



Santos: Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Cleber, Zeca; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima; Vitor Bueno, Jonathan Copete y Ricardo Oliveira. Entrenador: Dorival Júnior.