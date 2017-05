Sporting Cristal vs Sport Huancayo: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por Torneo Apertura

Sporting Cristal vs Sport Huancayo: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro celeste recibe este sábado a Sport Huancayo en el Estadio Alberto Gallardo por la primera fecha del Torneo Apertura. Los de 'Chemo' del Solar tendrán que olvidar su desastrosa campaña en la Copa Libertadores para luchar por el título de este certamen.



Sporting Cristal vs Sport Huancayo, por el inicio del Torneo Apertura, arrancará a las 3:00 p.m. y será transmitido por Gol Perú. Los celestes llegan a este partido muy dolidos, luego de una goleada 4-0 ante Santos de Brasil por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.



Sport Huancayo, por su parte, estrenará nuevo técnico contra Sporting Cristal. Se trata de Rolando Chilavert, ex DT de Ayacucho FC y León de Huánuco, que llegó para reemplazar al colombiano Diego Umaña, despedido por un error en su alineación.



En su último encuentro del Torneo de Verano, Sport Huancayo ganó 2-0 a Deportivo Municipal. ¿Aprovecharán el mal momento de Sporting Cristal en condición de visita? Habrá que esperar el encuentro de este sábado en el Gallardo.

🏆 Torneo Apertura

⚽️ Sporting Cristal vs. Sport Huancayo

📆 Sábado 27 de mayo

⌚ 3:00 P.M.

⛳ Estadio Alberto Gallardo pic.twitter.com/P0Lp3h1ZCB — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 26 de mayo de 2017