Sporting Cristal vs Sport Huancayo: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por Torneo Clausura

Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro celeste visita este domingo al 'Rojo Matador' por la primera fecha del Torneo Clausura. El partido arrancará a las 11:15 a.m. por la señal de Gol Perú. ¡No te pierdas las incidencias!



Sporting Cristal buscará empezar de la mejor manera el Torneo Clausura luego de su mala campaña en la Copa Libertadores, el Torneo de Verano y el Torneo Apertura. Los bajopontinos están en deuda con sus hinchas en la presente temporada.



Pero no será fácil, en el arranque del Torneo Clausura tendrán que visitar la cancha de Sport Huancayo, donde no ganan desde el 2014, cuando se llevaron los 3 puntos gracias a goles de Carlos Lobatón e Irven Ávila (2-1).



"Tenemos que revertir la situación del Torneo Apertura en el inicio del Clausura. Hay que trabajar, esto sirve para corregir errores y ver cómo llegamos al domingo contra Sport Huancayo", dijo Irven Ávila, ex goleador de Sport Huancayo y hoy en Sporting Cristal.



"El equipo va a demostrar el domingo que está con hambre de salir campeón en este torneo y somos conscientes que será un partido difícil, pues será el primer paso para lo que queremos", agregó el 'Cholito' en radio "Ovación".



Irven Ávila es el jugador más importante de Sporting Cristal. El delantero suma 14 goles y 10 asistencias con la camiseta celeste en lo que va de la temporada. ¿Podrá alargar su racha ante Sport Huancayo? No te pierdas el partido.



🏆 Torneo Clausura

⚽ Sport Huancayo vs. Sporting Cristal

📆 Domingo 20 de agosto

⌚ 11:15 A.M.

⛳ Estadio Huancayo pic.twitter.com/0X000lgICR — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 19 de agosto de 2017