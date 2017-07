Sporting Cristal vs Sport Rosario: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Fecha 9 del Torneo Apertura

Sporting Cristal vs Sport Rosario: EN VIVO EN DIRECTO. Celestes visitan este domingo a los huarasinos en el Estadio Rosas Pampa por la fecha 9 del Torneo Apertura. El partido iniciará a las 6:15 p.m. por la señal del Gol Perú.



Sporting Cristal buscará los 3 puntos para olvidar el encuentro de la anterio jornada, donde se dejaron empatar 2-2 ante Deportivo Municipal tras ir ganando tranquilamente 2-0 en el Alberto Gallardo.



Ojo que Sporting Cristal no ha podido ganar en condición de visita en el Torneo Apertura. Perdió en sus tres salidas (Comerciantes Unidos, Real Garcilaso y Melgar). ¿Podrán sacarse esa espina ante Sport Rosario en Huaraz? No te pierdas este partido.



Sport Rosario, por su parte, viene de perder 1-0 ante Ayacucho FC de visita, por lo que saldrán con todo para quedarse con el resultado ante Sporting Cristal.

🏆 Torneo Apertura

⚽ Sport Rosario vs. Sporting Cristal

📆 Domingo 9 de Julio

⌚ 6:15 P.M.

⛳ Estadio Rosas Pampa pic.twitter.com/QLcDYs8fWt — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 8 de julio de 2017