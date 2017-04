Sporting Cristal vs. Sport Rosario: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Se miden por el Torneo de Verano

Sporting Cristal vs Sport Rosario: EN VIVO. El cuadro celeste recibirá a Sport Rosario este sábado en el Estadio Alberto Gallardo en partido reprogramado de la fecha 12 del Torneo de Verano. (3:30 p.m. / Gol Perú).



Esta decisión de adelantar el Sporting Cristal vs Sport Rosario no fue tomada de la mejor manera por el técnico visitante, el argentino Gerardo Ameli. Igual, el partido se jugará sí o sí.



"Ellos adelantaron el partido sin preguntar si había vuelo, que es como debemos viajar según las bases, para los días previos. Nos obligan a viajar en bus, lo que nos quita días de descanso e implica un riesgo por cómo está la carretera por estos desastres que han ocurrido", dijo el DT de Sport Rosario.



Sin embargo, la dirigencia de Sporting Cristal le respondió de inmediato. "Tuvimos que adelantar el partido porque se nos juntaba con Copa Libertadores y porque es la televisión la que programa los horarios. Si no lo hacíamos (jugar este sábado) en la semana que enfrentábamos a Sport Rosario íbamos a jugar tres partidos: martes con The Strongest (Copa Libertadores), viernes con San Martín (Fecha 11 Torneo de Verano) y domingo con ellos", sentenció el gerente celeste Michael Debakey.



La última vez que ambos equipos se vieron las caras (febrero 2017), Sport Rosario ganó 2-1 de local a Sporting Cristal en un partido lleno de polémicas.

🏆 Torneo de Verano

⚽️ Sporting Cristal vs. Sport Rosario

📆 Sábado 08 de abril

⌚ 3:30 P.M.

⛳ Estadio Alberto Gallardo pic.twitter.com/wqJDygRz5I — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 7 de abril de 2017