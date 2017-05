Sporting Cristal vs The Strongest: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por Copa Libertadores

Sporting Cristal vs The Strongest: EN VIVO EN DIRECTO. EL cuadro celeste visita este jueves a los tigres por el Grupo 2 de la Copa Libertadores en el Estadio Hernando Siles de La Paz a más de 3 600 metros de altitud. El partido arrancará a las 5:30 p.m. y será transmitido por Fox Sports 2 (hora peruana).



Sporting Cristal no llega de la mejor forma a este partido frente a The Strongest por la Copa Libertadores. El equipo de 'Chemo' Del Solar se dejó empatar 2-2 ante Ayacucho FC en su último partido tras ir ganando 2-0 por el grupo A del Torneo de Verano.



Todo lo contrario pasa con The Strongest. Los tigres golearon en sus últimos dos partidos del campeonato doméstico: 5-1 a Petrolero de Yacuiba y 6-1 a Real Potosí. Con ello alcanzaron la segunda ubicación del Torneo Apertura de Bolivia.



En el duelo de ida entre Sporting Cristal y The Strongest del pasado 18 de abril, ambos equipos no se hicieron goles en Lima y se repartieron los puntos, dejando a los bajopontinos con 2 puntos en el último lugar de la tabla.



En dicho grupo, The Strongest, al igual que Independiente Santa Fe de Colombia, tiene 4 puntos. El líder es Santos de Brasil con 5 unidades.



🏆 Conmebol Libertadores Bridgestone

⚽️ The Strongest vs. Sporting Cristal

📆 Jueves 04 de Mayo

⌚ 5:30 P.M.

⛳ Estadio Hernando Siles, La Paz pic.twitter.com/qggw79PntH — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 3 de mayo de 2017



Cabe mencionar que The Strongest ganó todos sus partidos de local en la presente edición de la Copa Libertadores. Ante Wanderers de Montevideo y Unión Española en las fases previas. Mientras que por los grupos venció a Independiente de Santa Fe.



Así jugarían Sporting Cristal y The Strongest en La Paz



The Strongest: Daniel Vaca; Diego Bejarano, Fernando Marteli, Gabriel Valverde, Agustín Jara; Raúl Castro, Wálter Veizaga, Diego Wayar, Alejandro Chumacero; Pablo Escobar y Matías Alonso.



Sporting Cristal: Mauricio Viana; Edinson Chávez, Jorge Cazulo, Luis Abram, Jair Céspedes; Pedro Aquino, Horacio Calcaterra, Gabriel Costa, Christian Ortiz, Carlos Lobatón (o Joel Sánchez); Rolando Blackburn.