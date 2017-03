Sporting Cristal vs. Unión Comercio: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Partido por el Torneo de Verano

Sporting Cristal vs. Unión Comercio: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro celeste visita este domingo a Unión Comercio (11:00 a.m. / Gol Perú) por la fecha 8 del Torneo de Verano del Descentralizado 2017. Este partido se llevará a cabo en el Estadio Nueva Cajamarca.



Sporting Cristal viene de un difícil partido por el grupo 2 de la Copa Libertadores. Los celestes compitieron ante el poderoso Santos de Brasil en el Estadio Nacional e igualaron 1-1, aunque pudieron quedarse con la victoria en los minutos finales.



Pese al desgaste, 'Chemo' Del Solar presentará su mejor once ante Unión Comercio en Moyobamba por el Torneo de Verano. Sporting Cristal querrá lavarse la cara luego de su derrota por 4-1 de local en la anterior jornada ante Academia Cantolao.



Unión Comercio, por su parte, llega en gran forma a este duelo frente a Sporting Cristal. Los de Tarapoto golearon en la fecha 7 a Alianza Atlético por 5-0. Los cerveceros no la tendrán nada fácil, esto sin mencionar el intenso calor que hará a las 11:00 a.m..



Sporting Cristal y Unión Comercio igualaron 0-0 en la primera ronda en el Estadio Alberto Gallardo. Ojo que ya no está Julio César Uribe, despedido hace un par de fechas de la dirección técnica por caer 3-0 ante la San Martín.