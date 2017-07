Sporting Cristal vs UTC: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por Torneo Apertura

Sporting Cristal vs UTC: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro celeste recibe este sábado a los cajamarquinos en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 10 del Torneo Apertura. Este partido arrancará a las 11:00 a.m. por la señal de Gol Perú.



Sporting Cristal llega bien a este partido por el Torneo Apertura ante UTC de Cajamarca. El equipo de Pablo Zegarra ganó en la anterior fecha 3-1 a Sport Rosario de visita con golazos de Ray Sandoval (doblete) y otro de Irven Ávila.



Justamente, ambos jugadores son los pilares de Sporting Cristal, quienes vienen demostrando con goles que son la dupla de temer para todo lo que viene. Este domingo serán los más peligrosos ante UTC de Cajamarca.



"Nosotros tenemos que ir con perfil bajo. Pienso que las posibilidades para campeonar aún están para la gran mayoría de equipos y todo se resolverá en las últimas fechas. Por lo pronto, a nosotros nos falta jugar con rivales directos", dijo Irven Ávila en la previa.



UTC de Cajamarca, por su parte, vive un buen presente. Están entre los primeros del Torneo Apertura con 16 puntos y saldrán con todo en el Gallardo para no perder la pisada del resto de equipos. No te pierdas este gran duelo.

🏆 Torneo Apertura

⚽ Sporting Cristal vs. U.T.C.

📆 Domingo 16 de Julio

⌚ 11:00 A.M.

⛳ Estadio Alberto Gallardo pic.twitter.com/GYp6ZbewIv — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 15 de julio de 2017