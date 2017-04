Torneo de Verano: ¿Quién es el técnico que luce como personaje de Star Wars? [VIDEO] 

La fuerza lo acompaña. Francisco Melgar, entrenador de Ayacucho FC sorprendió a propios y extraños cuando salió al campo a entrenar a su equipo de cara a su próximo partido en el Torneo de Verano, pero lo hizo con un misterioso atuendo que parecía salido de la franquicia de Star Wars.



Muchos jugadores fanáticos de Star Wars encontraron el atuendo de Francisco Melgar muy parecido al del personaje Kylo Ren, pues este cubría por completo su rostro y le jugaron algunas bromas antes que empezara el acondicionamiento físico antes de retomar el Torneo de Verano.



¿Reconocen a este misterioso personaje que estuvo hoy en los entrenamientos de los 'zorros'? Sí, es el 'profe' @Churremelgar. pic.twitter.com/fVuSuiuThp — Ayacucho F.C. (@ayacufc) 5 de abril de 2017

Pero el entrenador de Ayacucho FC, reconoció que su look no tenia nada que ver con alguna afición con Star Wars, sino con una protección especial, pues días atrás se sometió a una cirugía ocular que lo obliga a no estar expuesto a la alta radiación en Ayacucho sobre el mediodía.



Pero adicionalmente al resplandor solar, también tenía que proteger su vista del viento que podría arrojar particular de tierra a su vista y por eso cubrió también su rostro con un velo negro, tal como se lo había recomendado su medito tratante. Este sábado 8 de abril, Melgar y Ayacucho F.C. jugarán por la fecha 9 del Torneo de Verano.