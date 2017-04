Supercampeones: 10 cosas que aprendimos de la serie animada [VIDEO]

La historia de los Supercampeones entretuvo a grandes y chicos por muchos años. ¿Quién no se relacionó con alguno de los amigos de 'Oliver Atom'? ¿Quién no intentó alguna jugada en el colegio? Seguro te trae muchos recuerdos que jamás olvidarás.



Con los Supercampeones también aprendimos muchas virtudes. Como el juego en equipo, la solidaridad, el deseo de superación y por supuesto las ganas de triunfar en la vida. Así que en esta nota quisimos hacer una lista de 10 cosas que hayamos aprendido de la serie animada.



1. Que nunca hay que dejar de luchar: 'Oliver' nunca se dejó ganar pese a las adversidades de la vida. Siempre luchó por conseguir sus sueños. Bajar los brazos no era una opción; el lamento, mucho menos.



2. Un equipo de fútbol es una familia: Para lograr los objetivos hay que estar rodeados de personas que sumen en nuestro día a día. Los Supercampeones no solo eran amigos, sino una gran familia con el mismo objetivo: la gloria eterna.



3. Siempre hay que entrenar para ser el mejor: Pueda que no tengas el talento para cierta actividad, pero si lo entrenas, seguro podrás lograrlo con el tiempo. El esfuerzo siempre será recompensable, y lo sabes.



4. Los grandes rivales se pueden convertir en grandes amigos: Como 'Oliver' y 'Steve Hyuga', rivales un día que el propósito los unió al otro. Nunca sabemos lo que piensan nuestros "rivales" hasta que los entendemos.

Oliver Atom y Steve Hyuga Oliver Atom y Steve Hyuga

5. Los retos más difíciles de superar, son los que traen mayores satisfacciones: A veces lo bueno se hace esperar. La constancia termina siendo el único camino para lograr las metas.



6. Hay que dejar el corazón en cada partido: Siempre hay que hacer las cosas con pasión, de lo contrario, no lo hagamos. Los Supercampeones dejaban el alma en cada encuentro, sin importar el rival ni la condición del clima.



7. Los goles hay que dedicarlos a esa persona especial: Los goles, como los logros en la vida. Siempre agradecidos de las personas que nos dieron la mano y ayudaron en nuestra consolidación.



8. Las mejores experiencias se viven detrás de un balón: Es bueno recurrir a eso que nos apasiona, que termina siendo, muchas veces, la única salida ante las adversidades.



9. El balón siempre será tu amigo: 'Oliver' quería tanto al balón como a su vida misma. Siempre confió en su capacidad y nunca dudó en el camino.



10. Los sueños se hacen realidad: No solo basta con soñar, sino ir en busca de ellos. Sin importar las piedras que encontremos en el camino. Todo es posible si así lo decides.