Supermercado que patrocina equipo de fútbol aprovecha dorsales para ofrecer productos [VIDEO]

Si crees que lo viste todo en el fútbol internacional, te equivocas. Todos los días aparecen noticias que no dejan de sorprendernos. Esto ya no se trata de golazos, jugadas o declaraciones insólitas. Este video se ha vuelto viral en las redes sociales. ¿Qué pasó?



Un hecho curioso en la serie D de Brasil hizo eco en todo el mundo. Resulta que un supermercado no tuvo mejor idea que utilizar los dorsales del equipo que patrocina para ofrecer algunos productos. ¡Créelo!



Como se puede ver en las imágenes, el club Fluminense de Feira tuvo que acatar esta medida y mandó una curiosa indumentaria al terreno de juego. La empresa usó el número de cada jugador como precio de alguna cosa en particular.



Por ejemplo, el "Shampoo Palmolive" cuesta 5.98 reales (moneda de Brasil), o la pizza a 10.98 reales. ¿Te parece una ingeniosa idea? ¿Viste algo parecido?