Tabla de posiciones: Se juega la fecha 2 del Torneo Clausura del Descentralizado 2017. UTC sigue ratificando su protagonismo y es el líder por encima de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario.



Alianza Lima y Universitario se enfrentan en una nueva edición del clásico del fútbol peruano en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. Ambos equipos buscan trepar a los primeros lugares.



Por su parte, Sporting Cristal recibe al complicado Comerciantes Unidos. Los celestes van por su primer triunfo en el Torneo Clausura.

La tabla de posiciones de la fecha 2 del Torneo Clausura:

Resultados y partidos de la fecha 2 del Torneo Clausura:



Cantolao 3-2 Juan Aurich

Ayacucho 3-0 San Martín

UTC 2-0 Municipal

Sport Rosario 1-1 Sport Huancayo

Alianza Lima vs. Universitario [EN VIVO]

Unión Comercio vs. Alianza Atlético (domingo 11:15 a.m)

Melgar vs. Real Garcilaso (domingo 1:15 p.m.)

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos (domingo 3:30 p.m.)

