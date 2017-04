Tenis: Ex número 1 del ranking ATP chocó su lujoso McLaren de 180 mil dólares [VIDEO]

Se trata de Marcelo Ríos, ex tenista chileno que estuvo como número 1 del ranking mundial ATP durante seis semanas en 1998. Ríos chocó su moderno McLaren 570S coupé de más de 180 mil dólares contra la barrera de contención de la Autopista Costanera Norte, en la comuna de Barnechea, en Santiago de Chile.



Marcelo Ríos salió ileso del accidente, pero su moderno vehículo sufrió daños considerables por lo que tuvo que ser removido por una grúa. ¿Qué pasó? El ex tenista dio esta explicación en su cuenta oficial de Twitter:



"Gracias a todos por la preocupación pero estoy bien, se me fue el auto porque al parecer había una mancha de aceite en el camino", escribió Marcelo Ríos.



Igual, el ex tenista no quiso declarar ante la prensa, que acudió rápidamente hasta el lugar alertados por lo ocurrido. Actualmente Marcelo Ríos integra el cuerpo técnico de Chile en la Copa Davis.