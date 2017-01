La modelo Pampita Ardohain no tuvo piedad con su novia, el tenista argentino Juan Mónaco, y lo filmó mientras bailaba de una forma muy peculiar en la intimidad.



Mientras Juan Mónaco se movía de manera eléctrica su pareja lo estaba grabando. Pampita decidió ir más allá y lo publicó en las redes sociales. El video fue tan peculiar que originó la reacción de las redes sociales de inmediato y se viralizó.



"¡Ese chico tiene swing! ¡No me mates @picomonaco!", citó Pampita en el video que publicó en Instagram y Twitter.



Es más, se aprecia sobre el final que 'Pico' Mónaco no quiere que el video sea publicado. ¿Lo traicionó o fue una broma pesada?

Una foto publicada por Pampita Ardohain Oficial 💎 (@pampitaofficial1) el 1 de Ene de 2017 a la(s) 5:48 PST

