Terremoto en México: Pedro Aquino contó cómo vivió sismo desde su edificio [VIDEO] 

Siente que la tierra se sigue moviendo bajo sus pies. Pedro Aquino, volante de la selección peruanay Lobos BUAP de la Liga MX, contó los momentos de pánico que vivió nuevamente con el Terremoto en Méxicoy confesó que todavía no puede descansar con tranquilidad en Puebla uno de los sectores más afectados por el último sismo.



Pedro Aquino uno de los jugadores más jóvenes de la selección peruana ya había pasado otro susto en el primer terremoto de 8.1 de Oaxaca que lo pilló durmiendo. Pero este Terremoto en México de 7.1 grados en la escala de Ritcher lo volvió a sorprender descansado en el piso 14 del edificio donde vive junto a su esposa y su hija.



Pedro Aquino, además contó que el Terremoto de México pudo agarrarlo en una situación más complicada. “Mira si llegaba dos minutos antes me agarraba el terremoto en el ascensor del edificio. Imagínate me moría ahí solo”, señaló el mediopcampista de la selección peruana quien en el momento que empezó a sentir el movimiento telúrico evacuó su edifico por las escaleras.



“Llegué a la casa y lo primero que hice fue hacer video llamadas con mis papas. Luego me eché a descansar y empezó a temblar”, afirmó Pedro Aquino, jugador de Lobos BUAP quien confesó que existen rajaduras en algunas paredes de su casa