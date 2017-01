The Best marcó su inicio por todo lo alto y a la primera gala de los nuevos premios de la FIFA tampoco loe faltó glamour, pues la actriz de origen latino, Eva Longoria, fue la encargada de darle ese toque de belleza a una noche que sin duda dejará muchas imágenes para recordar.



Los internautas que siguieron los premios The Best enloquecían cada vez que la actriz estadounidense, de origen mexicano, aparecía en pantalla y fue ella la encargada de presentar la ceremonia de los The Best FIFA Football Awards, junto al conductor de televisón Marco Schreyl.



Eva Longoria exesposa del jugador de baloncesto Tony Parker y famosa por su papel de Gabrielle en la serie 'Mujeres Desesperadas', sin duda fue una de las protagonistas de la gala.



La actriz ha sido la única que ha podido robarle la atención de los reporteros gráficos que por algunos instantes dejaron de perseguir a Cristiano Ronaldo, gran favorito a llevarse el gran premio.