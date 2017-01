The Best: Así se hizo el trofeo que levantará Cristiano Ronaldo o Lionel Messi [VIDEO] 

La FIFA presentó oficialmente el diseño de su trofeo The Best, ese que se disputarán Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, y que tiene como característica un homenaje al balón usado en la primera final de la Copa del Mundo de Uruguay jugada entre la selección charrúa y Argentina en 1930. Este galardón fue encargado a una empresa suiza Adon Production AG, que ha grabado todo lo que fue el proceso de producción.



La FIFA nombró como ‘ideólogo’ del trofeo es Zvonimir Boban, actual responsable del área de fútbol en Zurich, que espera que cuando este premio llegue a las manos de Cristiano Ronaldo o Lionel Messi este se levante desde su base como si se tratara de la Copa del Mundo. Que con una imagen baste para identificar a The Best, que no haga falta añadir nada más.



Rover Schudel, CEO de Adon explicó para la FIFA que la máquina que esculpió esta pieza se encarga de realizar diseños para la industria aeroespacial. “Esta máquina tiene la precisión de 12.000º de un milímetro. El trofeo en sí, mide 310 mm y pesa una 6.4 kg, está adornado por una pelota en su pináculo que representa la historia del fútbol y la historia de la FIFA”, dijo Zvonimir Boban.



Estos son los candidatos para levantar The Best Estos son los candidatos para levantar The Best

The Best, tendrá versiones idénticas para jugadores y entrenadores masculinos y femeninos, tiene una forma que se parece al emblemático Trofeo de la Copa Mundial, y se entregarán este 9 de enero en una ceremonia donde se premiará al Mejor Jugador de 2016, Mejor Jugadora, Mejor Entrenador Masculino, Mejor Entrenador Femenino, premio Puskas al Mejor Gol, al Fair Play, a la afición y el 11 ideal de la campaña.