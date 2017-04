Tigres vs. Pachuca EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por la final de la Concacaf Liga de Campeones

Tigres vs. Pachuca EN VIVO por la final de la Concacaf Liga de Campeones. Ambos equipos con la eliminatoria empatada en el partido de ida, este miércoles los clubes mexicanos Tigres y Pachuca se enfrentarán nuevamente para definir al campeón de la Liga en la que disputarán también el pase para el Mundial de Clubes.



En el Tigres vs. Pachuca de ida celebrado la semana anterior en el estadio Universitario, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León rescataron como locales el empate 1-1.



Los 'Tuzos' del Pachuca hicieron el primer gol en un tiro libre que tras ser desviado por el chileno Eduardo Vargas, delantero de los Tigres, terminó en el arco del portero argentino Nahuel Guzmán.

El argentino Ismael Sosa consiguió el empate para los Tigres que tuvieron la oportunidad de ganar, pero el andino Vargas desperdició un penalti en el partido de ida de la Concacaf Liga de Campeones.



Para los Tigres y Pachuca, ganar esta final de la Concacaf Liga de Campeones sería de gran valor porque además de sumar a su palmarés un nuevo título y obtener el derecho de participar en el Mundial de Clubes de diciembre en Japón, podrían resarcir la discreta campaña que han realizado en el torneo de la Liga MX.



Los Tigres, que son los campeones defensores del balompié mexicano, están fuera de zona de la liguilla con 19 puntos, a falta de dos jornadas para que culmine la fase regular del Clausura-2017.

El Pachuca tiene 20 puntos y aunque está entre los ocho clasificados -es el octavo- corre el riesgo de ser desplazado por sus perseguidores.



"Entendíamos que el juego del sábado era relevante, pero el miércoles tenemos un partido para pelear por el torneo de Concacaf y decidimos darle descanso a algunos jugadores para tenerlos frescos", explicó Diego Alonso, técnico uruguayo del Pachuca.

En esta final Tigres vs. Pachuca, los 'Tuzos' buscan su quinta corona de la Concacaf para sumarla a las que conquistaron en 2002, 2007, 2008 y 2010.



Los Tigres van por su primer título de la Concacaf Liga de Campeones; lo más cerca que han estado de obtenerlo fue en 2016 cuando perdieron la final ante el América.



"El título de la Concacaf no es una cuenta pendiente para nosotros, pero lo tenemos que lograr. Iremos por un gol y no recibir", estableció el brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres, consciente de que el 0-0 en este juego de vuelta haría campeón al Pachuca.



En caso de que persistiera el marcador global en el Tigres vs. Pachuca, será campeón el equipo que más goles haya marcado como visitante en la serie; si persistiera la igualdad se jugarían tiempos extra en el que las anotaciones en cancha ajena no contarán como criterio de desempate; si se mantuviera la paridad, se ejecutarían penaltis.



HORA, CANAL Y DÓNDE VER EL TIGRES VS. PACHUCA



En esta ocasión el Tigres vs. Pachuca se verá por la señal de Fox Sports 2, que arrancará con su transmisión a las 9:00 pm. del miércoles 26 de abril de 2017.



Además en Trome.pe podrás seguir al detalle el vivo y minuto a minuto del Tigres vs. Pachuca. Además de videos, galerías de fotos, memes y todas las incidencias de esta final de la Concacaf Liga de Campeones.



Probables alineaciones del Tigres vs. Pachuca



Pachuca: Oscar Pérez, Raúl López, Omar González, Oscar Murillo, Emmanuel García, Jorge Hernández, Erick Gutiérrez, Víctor Guzmán, Jonathan Urretaviscaya, Hirving Lozano, Franco Jara. DT Diego Alonso.



Tigres: Nahuel Guzmán, Luis Advíncula, Juninho, Hugo Ayala, Jorge Torres, Jesús Dueñas, Guido Pizarro, Jurgen Damm, Javier Aquino, Ismael Sosa, André-Pierre Gignac. DT Ricardo Ferretti.