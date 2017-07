Torneo Apertura 2017: Programación de la fecha 10, hora y canal

El fútbol peruano no se detiene. Este viernes, sábado y domingo se jugará la fecha 10 del Torneo Apertura 2017 con emocionantes encuentros. Revisa el día y la hora de todos los partidos. ¿Cuándo juega tu equipo favorito?



Universitario de Deportes, que tiene 3 victorias al hilo, juega este sábado ante Sport Rosario de visita. ¿El equipo de Pedro Troglio podrá seguir con esa racha? No te pierdas el encuentro en el Estadio Rosas Pampa.



Sporting Cristal, por su parte, recibe el domingo a UTC de Cajamarca. Mientras que Alianza Lima hará lo suyo ante Sport Huancayo, en casa, para mantener su liderato del Torneo Apertura. Ojo: todos los partidos serán transmitidos por Gol Perú.



Viernes 14 de julio



Real Garcilaso vs Alianza Atlético (1:15 p.m.)

Estadio Inca Garcilaso de la Vega



Universidad San Martín vs Juan Aurich (3:30 p.m.)

Estadio Miguel Grau del Callao



Sábado 15 de julio



Ayacucho FC vs Cantolao (12:30 p.m.)

Estadio Cuidad de Cumaná



Comerciantes Unidos vs Municipal (3:00 p.m.)

Estadio Juan Maldonado Gamarra



Sport Rosario vs Universitario (8:00 p.m.)

Estadio Rosas Pampa



Domingo 16 de julio



Sporting Cristal vs UTC (11:00 a.m.)

Estadio Alberto Gallardo



Melgar vs Unión Comercio (1:15 p.m.)

Estadio Monumental de la UNSA



Alianza Lima vs Sport Huancayo (3:30 p.m.)

Estadio Alejandro Villanueva de Matute