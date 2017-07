Torneo Apertura 2017: Programación de la fecha 9, hora y canal

El Torneo Apertura 2017 no se detiene. Este fin de semana se jugará la fecha 9 del campeonato con vibrantes encuentros en los diferentes recintos deportivos. ¿Cuándo juega tu equipo favorito? Entérate en esta nota.



El sábado, uno de los partidos más interesantes será el Deportivo Municipal vs Sport Huancayo. Los huancaínos, punteros del Torneo Apertura con 16 puntos, tendrán que visitar a los 'ediles', séptimos con 12 unidades.



Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal jugarán el domingo 9. A continuación, revisa la programación completa de la fecha 9 del Torneo Apertura. Todos los partidos serán transmitidos por Gol Perú.



Sábado 8 de julio



Alianza Atlético vs. San Martín

Hora: 12.30 p.m.

Estadio: Melanio Coloma



Deportivo Municipal vs. Sport Huancayo

Hora: 3 p.m.

Estadio: Iván Elías Moreno



Cantolao vs. Melgar

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau



Domingo 9 de julio



Juan Aurich vs. Comerciantes Unidos

Hora: 11.15 a.m.

Estadio: Guadalupe



Unión Comercio vs. Alianza Lima

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Municipal de Cajamarca



Universitario de Deportes vs. Real Garcilaso

Hora: 4 p.m.

Estadio: Monumental



Sport Rosario vs. Sporting Cristal

Hora: 6.15 p.m.

Estadio: Rosas Pampas



Lunes 10 de julio



UTC vs. Ayacucho FC

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Héroes de San Ramón