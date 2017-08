Torneo Apertura 2017: Así quedó la tabla de posiciones tras victoria de Real Garcilaso

Real Garcilaso ganó su partido pendiente ante Deportivo Municipal (2-1) en Sicuani y se ubicó segundo en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2017 por detrás de Alianza Lima, puntero por diferencia de goles.



¿Le devolvieron los 6 puntos por el caso Neuman a Real Garcilaso? Si bien no hay un comunicado oficial, la web de la ADFP colocó al cuadro cusqueño como uno de los punteros del Torneo Apertura.



De ratificarse esto, Alianza Lima, Real Garcilaso y UTC de Cajamarca, son los equipos que llegan a la última fecha del Torneo Apertura con chances de coronarse campeón. A continuación, mira la tabla que publicó la ADFP.



1. Alianza Lima: 29 (+14)

2. Real Garcilaso: 29 (+5)

3. UTC: 26 puntos (+8)

4. Sport Huancayo: 23 puntos (+5)

5. Universitario: 23 puntos (+5)

6. Sporting Cristal: 22 puntos (+2)

7. Deportivo Municipal: 20 puntos (+2)

8. Sport Rosario: 20 puntos (-2)

9. Melgar: 19 puntos (3)

10. San Martín: 18 puntos (-1)

11. Comerciantes Unidos: 16 puntos (-3)

12. Ayacucho FC: 15 puntos (-9)

13. Unión Comercio: 14 puntos (0)

14. Cantolao: 11 puntos -7)

15. Alianza Atlético: 11 puntos (-9)

16. Juan Aurich: 9 puntos (-13)





PROGRAMACIÓN DE LA ÚLTIMA FECHA



Sábado 12 de agosto:



- Juan Aurich vs Sport Rosario (11:00 a.m.)

- Sport Huancayo vs Melgar (12:30 p.m.)

- Municipal vs Ayacucho FC (3:00 p.m.)



Domingo 13 de agosto:



- Unión Comercio vs Sporting Cristal (1:00 p.m.)

- Alianza Atlético vs UTC (3:30 p.m.)

- Comerciantes Unidos vs Alianza Lima (3:30 p.m.)

- San Martín vs Real Garcilaso (3:30 p.m.)

- Univgersitario vs Cantolao (8:00 p.m.)