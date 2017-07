Torneo Apertura 2017: Tabla de posiciones y resultados de la fecha 9

El Torneo Apertura tiene nuevo líder: Alianza Lima. Los blanquiazules se impusieron de visita 1-0 ante Unión Comercio y lograron la punta del certamen con 16 puntos. Ojo que el equipo de Pablo Bengoechea tiene un partido menos (ante Sporting Cristal).



Real Garcilaso y Sport Huancayo eran, hasta la fecha anterior, los punteros del Torneo Apertura. Sin embargo, ninguno pudo ganar sus encuentros fuera de casa y dejaron el camino libre a Alianza Lima.



Universitario, que se encargó de Real Garcilaso, sumó 3 victorias consecutivas en el Torneo Apertura y ya están en la quinta casilla de la tabla de posiciones con 15 puntos. ¡La pelea está pareja!



RESULTADOS DE LA FECHA 9



Alianza Atlético 0-2 San Martín

Municipal 2-1 Sport Huancayo

Cantolao 0-0 Melgar

Juan Aurich 2-2 Comerciantes Unidos

Comercio 0-1 Alianza Lima

Universitario 2-1 Garcilaso

Sport Rosario vs Sporting Cristal

UTC vs Ayacucho FC



Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura:



1. Alianza Lima: 16 puntos (+9)

2. Sport Huancayo: 16 puntos (+3)

3. Real Garcilaso: 16 puntos (+1)

4. Municipal: 15 puntos (+4)

5. Universitario: 15 puntos (+3)

6. Comerciantes Unidos: 14 puntos (+1)

7. Melgar: 13 puntos (+3)

8. UTC: 13 puntos (+3)

9. Sport Rosario: 12 puntos (-2)

10. San Martín: 11 (-3)

11. Unión Comercio: 10 puntos (+2)

12. Sporting Cristal: 10 puntos (-1)

13. Ayacucho FC: 10 puntos (-3)

14. Alianza Atlético: 8 puntos (-6)

15. Juan Aurich: 8 puntos (-7)

16. Cantolao: 5 puntos (-7)



- UTC vs Ayacucho FC juegan este lunes a las 3:30

- Alianza Lima tiene un partido menos ante Sporting Cristal

- Sport Huancayo perdió 3 puntos por mala inscripción de futbolistas extranjeros