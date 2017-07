Torneo Apertura: conozca el 'Antiranking', el peor once de la última jornada [FOTOS Y VIDEO]

El Torneo Apertura continuó este fin de semana y Trome.pe te muestra la otra cara del certamen nacional : el 'Antiranking'. Aquí no encontrarás al equipo ideal, sino a los once peores futbolistas que se llevaron las críticas y poco hicieron por defender sus camisetas. Bienvenidos al lugar donde nadie quiere estar.

PEOR PORTERO

Jesús Cisneros (Juan Aurich)

​Si te hacen cuatro goles es que poca resistencia pusiste. El portero fue vapuleado por San Martín que terminó goleando 4-1 al 'Ciclón'. Otro golero de bajísimo nivel fue Daniel Prieto (Alianza Lima).

Poco pudo hacer el portero del Aurich ante los 'santos'. En uno de los goles se quedó estático

PEORES DEFENSAS

​Paolo de la Haza (Alianza Lima)

Un desastre para cerrar el lateral derecho y otro para proyectarse en ataque. Tuvo problemas incluso para parar o despejar una pelota

Hansell Riojas (Alianza Lima)

Por momentos demasiado vehemente para marcar en el área y en otros demasiado inocente. Le falta equilibrio. Infracción a Preciado y cobertura invisible a Víctor Peña en el empate 3-3 de local.

Ramón Rengifo (Juan Aurich)

Una coladera ante la ofensiva de la Universidad San Martín. Aurich debe encontrar urgente un central al menos regular.

Edy Rentería (Unión Comercio)

Perdió una pelota de manera inocente cerca al área y generó el primer gol de Melgar. Luego le 'rompieron la cintura' en el segundo tanto. Y es extranjero, se supone viene a sumar.

Willy Pretel (Cantolao)

El marcador izquierdo del cuadro 'chalaco' fue la puerta de entrada para las principales jugadas de Ayacucho FC. Flojo también en el juego aéreo.

La defensa aliancista es un mar de nervios. El uruguayo Gonzalo Godoy, quien le da ligera solvencia, estuvo en la banca.

VOLANTES

Juan Morales (Ayacucho FC)

​Para lo único que metió la pierna fuerte fue para ganarse una tonta tarjeta roja. No aportó en la recuperación y menos en salida.

Leandro Martín (Cantolao)

Dejó al equipo 'chalaco' sin creación debido a su poca movilidad. Hizo olvidar los dos últimos buenos partidos que realizó.

Christian Adrianzén (Sport Rosario)

Cero. Nada. Ni un aporte ofensivo. Nunca se juntó con Pablo Lavandeira y tampoco cortó los contragolpes cremas.



Ugarriza Adrián Ugarriza no tiene el nivel para jugar en la 'U'. Le aporta muy poco gol.

DELANTEROS

Adrián Ugarriza (Universitario)

​Mucha suerte tiene para ser parte del plantel crema. Es un delantero que solo corre y choca. No se generó una sola acción de gol en la igualdad merengue en Huaraz.

Lionard Pajoy (Alianza Lima)

Lo del colombiano ya desespera. No lleva ningún peligro en el área, no tiene juego aéreo y, al parecer, juega solo porque Alfredo Carrillo y Aurelio Gonzales Vigil son peores que él. Ninguno de los tres merece estar en Alianza.