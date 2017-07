Torneo Apertura: Delantero de UTC asegura que pueden alcanzar a Alianza Lima

Alianza Lima derrotó a Sporting Cristal y es líder del Apertura, pero la diferencia en números con el resto no es muy amplia. Por ello, el atacante de UTC Joao Villamarín se llenó de confianza para alcanzar a los victorianos y pelear el campeonato en las últimas jornadas que restan. Los cajamarquinos son cuartos (16 puntos).

“Si ganamos el viernes (ante Sport Rosario) y el otro juego de local, estaremos expectantes en la pelea por el título”, dijo Villamarín. La esperanza del atacante del cuadro cajamarquino se basa en el buen fixture de su club, ya que UTC será local en dos partidos seguidos (ante Rosario y Comercio) y luego jugará en el Callao ante el irregular Cantolao.



UTC ya le ganó a Alianza Lima en casa y ahora sabe que puede alcanzarlos en la punta. "Estoy tranquilo porque me doy íntegro por el equipo, no importa quien haga los goles. UTC ha demostrado ser un equipo con gol en cualquiera de sus líneas”, aseguró Villamarín quien no anota hace un mes, pero quien también sufrió una fisura en su mano izquierda.