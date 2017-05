Torneo Apertura: Revisa la programación de la primera fecha 

El fútbol peruano no se detiene. Este viernes comienza el Torneo Apertura y los clubes ya cuentan las horas para hacer su mejor debut y luchar por el título del segundo certamen nacional. Conoce la programación de la primera fecha.



Lo curioso del inicio del Torneo Apertura es que aún no conoceremos al campeón del Torneo de Verano, ya que el partido de vuelta entre UTC y Melgar se jugará el 31 de mayo.



En el Torneo Apertura se jugarán 15 fechas en formato todos contra todos, donde el ganador de la misma clasificará a la Copa Libertadores como Perú 1 o 2, siempre en cuando no baje de categoría.



Viernes 26 de mayo



- UTC vs Juan Aurich (3:30 p.m. / Héroes de San Ramón - Cajamarca)



Sábado 27 de mayo



- Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos (12:30 p.m. / Cuidad de Cumaná - Ayacucho)



- Sporting Cristal vs Sport Huancayo (3:00 p.m. / Alberto Gallardo)



- Sport Rosario vs Deportivo Municipal (5:45 p.m. / Rosas Pampa - Huaraz)



- Cantolao vs Alianza Atlético (8:00 p.m. / Miguel Grau - Callao)



Domingo 28 de mayo



- Melgar vs San Martín (11:15 a.m / UNSA - Arequipa)



- Unión Comercio vs Universitario (1:30 p.m. / IPD Nueva Cajamarca)



- Alianza Lima vs Real Garcilaso (4.00 p.m. / Matute)